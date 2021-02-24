مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة انفجارات بشمال شرقي نيجيريا

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مصراوي Masrawy

لاجوس - (د ب أ):

وقعت عدة انفجارات في مدينة مايدوجوري بشمال شرقي نيجيريا، في هجوم يشتبه في ضلوع متطرفين إسلامويين به، حسبما أفاد شاهد عيان ووسائل إعلام محلية.

وقال أحد السكان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن انفجارا كبيرا وقع في المدينة وأسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت محطة راديو نيجيريا الرسمية ، الثلاثاء، أن انفجارا وقع أيضا في منطقة أخرى من المدينة، مما أسفر عن إصابة العديد من الأطفال. ونقل 15 جريحا إلى مستشفى محلي.

وسادت حالة من الذعر بعض مناطق المدينة، وهي عاصمة ولاية بورنو ويقطنها أكثر من مليوني شخص.

وذكر اتحاد طلاب جامعة مايدوجوري أن هجوما وقع بالقرب من الجامعة، وناشد الطلاب الاحتماء في غرفهم أو البقاء هناك.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء ذلك الهجوم.

وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين ، فقد أجبرت تلك الهجمات حتى الآن ما يقرب من 2.4 مليون شخص على الفرار في نيجيريا ودول مجاورة.