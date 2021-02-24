أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"

Print
اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان" اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية خلية "كتائب الفرقان"

مصراوي Masrawy

03:00 ص الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية كتائب الفرقان"، والتي أسست بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، وذلك أمام الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.

وذكرت تحقيقات النيابة أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبدالله عامر خلية كتائب الفرقان بتكليف من الإرهابي هشام عشماوي، بعد أن انفصل "عشماوي" عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.

وأسندت النيابة للمتهمين، عبدالله عامر عثمان مؤسس التنظيم، محمد أحمد مصطفى، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمود ممدوح فؤاد، عضو التنظيم "محبوس"، ومحمد أحمد عضو التنظيم "هارب"، والمتهم الخامس زوج أخت هشام عشماوي أحمد محمد توفيق "محبوس"، تهم تنفيذ العديد من العمليات العدائية، كما وجهت للمتهم الخامس تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية