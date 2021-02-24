أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

Print
لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة لبنان: زورق حربي إسرائيلي يخرق المياه الإقليمية ويلقي قنابل مضيئة

جي بي سي نيوز :- أعلن الجيش اللبناني أن زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية، وألقى قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة جنوب البلاد.

وقالت قيادة الجيش في بيان لها: "بتاريخ 20 فبراير 2021 ما بين الساعة 20:08 والساعة 20:12 (بحسب التوقيت المحلي للبلاد)، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 150 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة".

وأضاف: "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

واتهمت بيروت مرارا القوات الإسرائيلية بخرق حدود البلاد الجوية والبحرية في انتهاك للقرار رقم 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن للأمم المتحدة لوقف القتال بين إسرائيل ولبنان.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

الحريري يبحث مع السفير الروسي العقبات التي تعترض تشكيل الحكومة

شبكة عيون الإخبارية