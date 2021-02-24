اليوم.. الحكم على متهمين في قضية "أحداث عنف المطرية"

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأربعاء، حكمها في إعادة محاكمة متهمين اثنين لاتهامهما بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة نارية بمنطقة المطرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 55 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ، أنه بتاريخ 31 مارس من عام 2013، أحرز المتهمين وحازوا مواد مفرقعة بارود أسود قبل الحصول على ترخيص بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في التحقيقات أن المتهمين أحرزا وحازا سلاحًا ناريًا مششخن بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق.