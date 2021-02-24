أسعار الذهب تتراجع عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع الدولار

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صعدت عوائد السندات الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام

تراجع سعر الذهب عن ذروة أسبوع، بعدما تعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قال إن التعافي الاقتصادي "متفاوت وبعيد عن الاكتمال"، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25 بالمائة إلى 1804.00 دولارات للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة لتسجل عند التسوية 1805.90 دولار للأوقية.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى "نهج الانتظار والترقب".

قال باول في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه سيمر "بعض الوقت" قبل أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي تغيير سياساته التي تبناها لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم على العودة إلى التوظيف الكامل وإنه "لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات مثيرة للانزعاج".

وتراجعت أيضًا جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتقترب من أعلى مستوى في عام والذي وصلت إليه الاثنين.

ويؤثر ارتفاع العوائد سلبًا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم إذ إنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.16 بالمائة إلى 27.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار.

وتراجع البلاتين 3.3 بالمائة إلى 1229.80 دولارًا للأوقية، بينما خسر البلاديوم 1.9 بالمائة إلى 2349.00 دولارًا للأوقية.