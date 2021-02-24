أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الذهب تتراجع عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع الدولار

Print
أسعار الذهب تتراجع عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع الدولار الذهب تتراجع عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع الدولار
صعدت عوائد السندات الأمريكية قرب أعلى مستوى في عام

أسعار الذهب تتراجع عن ذروة أسبوع بفعل ارتفاع الدولار

تراجع عن ذروة أسبوع، بعدما تعرض لضغوط بفعل ارتفاع الدولار في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي قال إن التعافي الاقتصادي "متفاوت وبعيد عن الاكتمال"، وفق سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.25 بالمائة إلى 1804.00 دولارات للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمائة لتسجل عند التسوية 1805.90 دولار للأوقية.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا إن تحركات الذهب تشير إلى "نهج الانتظار والترقب".

قال باول في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ إنه سيمر "بعض الوقت" قبل أن يدرس مجلس الاحتياطي الاتحادي تغيير سياساته التي تبناها لمساعدة أكبر في العالم على العودة إلى التوظيف الكامل وإنه "لا يتوقع أن يرتفع التضخم إلى مستويات مثيرة للانزعاج".

وتراجعت أيضًا جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لتقترب من أعلى مستوى في عام والذي وصلت إليه الاثنين.

ويؤثر ارتفاع العوائد سلبًا على جاذبية الذهب كتحوط من التضخم إذ إنه يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 2.16 بالمائة إلى 27.55 دولار للأوقية، بعد أن بلغت ذروة ثلاث سنوات في وقت سابق عند 28.31 دولار.

وتراجع البلاتين 3.3 بالمائة إلى 1229.80 دولارًا للأوقية، بينما خسر البلاديوم 1.9 بالمائة إلى 2349.00 دولارًا للأوقية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية