أمطار في ساعتين.. مسؤول بالأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب– يوسف عفيفي:

أعلن الدكتور محمود شاهين مدير مركز إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدًا الأربعاء، يشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، ويكون معتدلًا نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأوضح شاهين لمصراوي، أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطارًا خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى في الساعات الأولى من الصباح وتستمر بين الساعة 6 ـ 8 صباحًا فقط.

وأشار إلى أن عقب هذا التوقيت المذكور أعلاه، تستقر الأجواء على مدار اليوم وتسطع الشمس وتعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، لافتا إلى أن تهويل البعض من عدم استقرار الأحوال الجوية غير صحيح.

وتوقع شاهين، أن يكون الطقس معتدلًا نهارًا، شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية، دافئًا نهارًا، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وشديد البرودة على جنوب الصعيد.

وأكد شاهين، أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن هذه الموجة قوية وقاسية غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن حالات عدم الاستقرار وفرص سقوط أمطار على القاهرة متوسطة، ولكن الحالة الأكثر غزارة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأوضح أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية تتراوح بين 19ـ 20 درجة مئوية، وجنوب ووسط سيناء بين 19ـ 24 درجة، وشمال وجنوب الصعيد بين 21 ـ 23 درجة، وهناك حالة متوسطة وسريعة وتكون غزارتها على شمال وشرق البلاد، مشيرا إلى أن سرعات الرياح تهدأ بداية من غدٍ، مع نشاط محدود على أغلب الأنحاء.

وعن ظهور حبات البرد والثلوج صباح الثلاثاء، قال مدير إدارة التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنها سقطت على مناطق من شمال البلاد في الصباح على مطروح ومناطق من بلطيم ودمياط.

ونصح شاهين المواطنين، بضرورة متابعة النشرات الجوية أولا بأول، لمعرفة درجات الحرارة وأحوال الطقس منعًا للبلبلة التي تحدث بين المواطنين بخصوص الطقس، والتنبؤات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.