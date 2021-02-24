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السياحة: استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط بنسبة 65% من الإيجار

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السياحة: استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط بنسبة 65% من الإيجار السياحة: استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط بنسبة 65% من الإيجار

مصراوي Masrawy

11:51 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

وافقت وزارة السياحة والآثار، على استكمال إعفاء مستأجري محلات سوق الفسطاط السياحي بمصر القديمة بنسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي وللعاملين به ولا سيما في ظل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة المستجد.

ومن جانبه، أوضح سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، أن هذا القرار جاء بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التجارة والصناعة في إطار التماس غرفة صناعة الحرف اليدوية ومستأجري هذه المحلات، لافتاً إلى أنه تمت دعوة مجلس أمناء سوق الفسطاط السياحي للانعقاد لمناقشة هذا الطلب حيث تم الموافقة على استكمال إعفاء هؤلاء المستأجرين بنسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

وأضاف سعد، أنه سبق وأن تم إعفاء هؤلاء المستأجرين التام لمدة شهر من ٢٠ مارس ٢٠٢٠ حتى ٢٠ إبريل ٢٠٢٠، ثم تم إعفائهم من نسبة ٦٥% من القيمة الإيجارية حتى شهر أغسطس ٢٠٢٠.

جدير بالذكر، أن الوزارة قامت أيضاً بمد إعفاء مستأجري محلات المنتجات التراثية في قلعة شالي بواحة سيوة من دفع القيمة الإيجارية لمدة ستة أشهر بدأت من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021.

وكان قد قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية فبراير ٢٠٢١ لتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

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