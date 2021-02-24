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خبيرة أممية: طهران ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية

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خبيرة أممية: طهران ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية خبيرة أممية: طهران ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية
أكدت أن التناقضات في التفسيرات الإيرانية مصمَمة لخلق أقصى قدر من التضليل

خبيرة أممية: طهران ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان بإسقاطها الطائرة الأوكرانية

أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أنياس كالامار أن النظام الإيراني ارتكب انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية PS752.

وتفصيلاً، أفادت المقررة الخاصة "كالامار" في مؤتمر صحفي افتراضي في المقر الدائم للأمم المتحدة اليوم، بأنه يبدو أن التناقضات في التفسيرات الرسمية الإيرانية مصمَمة لخلق أقصى قدر من الارتباك وأدنى حد من الوضوح، وأنها مفتعلة للتضليل والتحيير.

وأشارت إلى أنها فصلت وشرحت هذا الأمر في رسالة رسمية مكونة من 45 صفحة إلى إيران ونُشرت اليوم، مؤكدةً أن الأخطاء التي اعْتُرف بها تشير إلى تجاهل متهور للإجراءات المعيارية ومبادئ الاحتياط التي كان ينبغي تنفيذها على أكمل وجه، نظرًا لظروف وموقع وحدة الصواريخ التي تقع على مقربة من مطار مدني، لافتةً النظر إلى أن رسالتها إلى إيران بقيت 60 يومًا دون رد بالتوافق مع سياسة مجلس حقوق الإنسان بشأن طريقة الاتصالات بالدول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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