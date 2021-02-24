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النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

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أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020 النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020
بدعم من تخفيف القيود العالمية لاحتواء

أسعار النفط تغلق قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020

أغلقت النفط، اليوم الثلاثاء، قرب أعلى مستوياتها في عام، وذلك بدعم من علامات على أن القيود العالمية لاحتواء فيروس كورونا يجري تخفيفها.

وتفصيلاً، أنهت عقود الخام الأمريكي جلسة التداول منخفضة ثلاثة سنتات إلى 61.67 دولار للبرميل، لكنها تبقى قرب أعلى مستوياتها منذ يناير 2020، حسب اليوم.

وأغلقت عقود خام برنت مرتفعة 13 سنتًا، أو 0.2 بالمائة، إلى 65.37 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان كلاهما قد صعدا أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة قبل أن يتراجعا.

ويستأنف منتجو النفط الصخري ومصافي التكرير في جنوب الولايات المتحدة الإنتاج ببطء بعد توقف مليوني برميل يوميًا من إنتاج الخام ونحو 20 بالمائة من طاقة التكرير بسبب عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.

ويتوقع بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس" أن تصل أسعار برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من هذا العام، ارتفاعًا من 60 دولارًا في توقعاته السابقة، وأن تبلغ 75 دولارًا في الربع الثالث، بزيادة عشرة دولارات أيضًا عن توقعاته السابقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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