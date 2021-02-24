أخبار عاجلة

"الإرياني": ميليشيا الحوثي أداة بيد الحرس الثوري الإيراني -
القصيم.. "الشؤون الإسلامية" تنفّذ 2450 جولة على مساجد وجوامع المنطقة خلال أسبوع -
ترامب يعلّق على ترشحه في 2024 وينتقد بايدن: الشهر الأول من إدارته فاشل وكارثي -
في جبهة الضالع.. الجيش اليمني يهاجم مواقع المليشيات الحوثية جنوب اليمن ويُكبّدها قتلى وجرحى -
في 24 ساعة.. البرازيل تسجّل721 وفاة جديدة بكورونا و27 ضحية بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان وعسير والباحة ومكة والرياض -
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بقمع حزب معارض

Print
الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بقمع حزب معارض الاتحاد الأوروبي يتهم تركيا بقمع حزب معارض

مصراوي Masrawy

11:55 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

بروكسل - (د ب أ)

اتهم الاتحاد الأوروبي تركيا، بقمع حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد بشكل غير مبرر.

وقال متحدث باسم ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل الثلاثاء: "يشعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء استمرار الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي والعديد من أعضائه".

واستشهد بالاعتقالات الأخيرة واستبدال رؤساء البلديات المنتخبين وقضايا المحاكم ذات الدوافع السياسية ومحاولات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء الجمعية الوطنية كأمثلة على ذلك.

وحذر المتحدث من أنه "يتعين على تركيا، بصفتها عضوا قديما في مجلس أوروبا ودولة مرشحة، حماية نظامها الديمقراطي، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية تشكيل الأحزاب السياسية".

وقال إنه يجب التحقيق في أي مخالفة أو جريمة مزعومة وفق الأصول القانونية. علاوة على ذلك، يجب دائما تطبيق مبدأ افتراض براءة المتهم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية