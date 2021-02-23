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"مارتينيز": الفوز على الهلال سيكون الانطلاقة نحو المزيد من الانتصارات

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"مارتينيز": الفوز على الهلال سيكون الانطلاقة نحو المزيد من الانتصارات "مارتينيز": الفوز على الهلال سيكون الانطلاقة نحو المزيد من الانتصارات
"مادو": دخلنا اللقاء ونحن نعرف ماذا نريد

أكد الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب النصر أن فريقه استحق الفوز على الهلال، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون العمل على عودة الفريق لمستواه الحقيقي.

وقال مارتينيز في تصريحات تلفزيونية للناقل الرسمي لدوري المحترفين "القنوات الرياضية" عقب اللقاء إن الفريق تحسن وقدّم أداءً مغايرًا للأداء الذي قدمناه في المباراتين السابقتين، وفزنا على الهلال بجدارة واستحقاق.

وأوضح مارتينيز أن مباراة الهلال ستكون الانطلاقة نحو العودة لمستوانا المعهود والصعود للمراكز المتقدمة أيضًا للمزيد من الانتصارات.

وأضاف: كنا جيدين في مباراة اليوم وقدمنا مستوى جيدًا أفضل من المباريات الماضية وسنعمل على التقدم في سلم الترتيب.

وأبدى مارتينيز سعادته بوجوده مع النصر، قائلاً: أنا سعيد بوجودي بالفريق وعائلتي سعيدة أيضًا، وعلينا المواصلة بالطريقة نفسها.

من جهة أخرى، أكد زميله المدافع عبدالله مادو أنهم حققوا هدفهم من مواجهة الهلال، وقال: دخلنا المباراة وأمامنا هدف وحيد لتحقيقه وهو الفوز والحمد لله حققنا ما نريد.

وأضاف: كنا نعلم أن الهلال سيكثّف ضغطه والمدرب درس طريقتهم جيدًا وطبقنا ما تكتيك المدرب والحمدلله حققنا الفوز.

وتابع: اجتمعنا نحن اللاعبين وتعاهدنا على تحقيق الفوز خصوصًا أن وضع الفريق لا يعجبنا بسبب الظروف الكبيرة التي تعرضنا لها وحققنا المهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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