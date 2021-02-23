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فريق طبي يُنهي معاناة مريضة في مستشفى حريملاء العام

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فريق طبي يُنهي معاناة مريضة في مستشفى حريملاء العام فريق طبي يُنهي معاناة مريضة في مستشفى حريملاء العام
تعاني من احتكاك شديد وخشونة وتآكل بغضروف المفصل

فريق طبي يُنهي معاناة مريضة في مستشفى حريملاء العام

نجح فريق جراحي في مستشفى حريملاء العام في إنهاء معاناة مريضة سعودية، تعاني من احتكاك شديد، وخشونة في الركبة.

وتفصيلاً قالت "صحة الرياض" إن مستشفى حريملاء العام استقبل حالة مريضة سعودية تعاني من احتكاك شديد، وخشونة بمفصل الركبة اليسرى مع وجود تآكل بغضروف المفصل، وكذلك وجود انحراف داخلي بمفصل الركبة، وصعوبة بالمشي والحركة.

وأوضح مدير مستشفى حريملاء العام الإخصائي تركي بن حنس العصيمي، بأن الفريق الطبي بقيادة استشاري جراحة العظام، نجح في استبدال المفاصل، والطب الرياضي والمناظير الدكتور يوسف بن توفيق خوجة، بإجراء عملية معقدة وناجحة لاستبدال كامل مفصل الركبة بمفصل صناعي، وبدون حدوث مضاعفات والعودة للوضع الطبيعي. حيث حالتها مستقرة ولله الحمد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية