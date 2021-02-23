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بينهم وزير الاقتصاد.. إصابة عددٍ من الوزراء الفلسطينيين بكورونا

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بينهم وزير الاقتصاد.. إصابة عددٍ من الوزراء الفلسطينيين بكورونا بينهم وزير الاقتصاد.. إصابة عددٍ من الوزراء الفلسطينيين بكورونا
"العسيلي": أنا بالحجر المنزلي ووضعي الصحي جيد وأطمئن الجميع

بينهم وزير الاقتصاد.. إصابة عددٍ من الوزراء الفلسطينيين بكورونا

أفادت مراسلة قناة اليوم في فلسطين، بأنباء عن إصابة عددٍ من الوزراء الفلسطينيين في حكومة محمد اشتية بفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كان من بين الوزراء المصابين، وزير الاقتصاد خالد العسيلي (74 عامًا).

وقال العسيلي: "الحمد لله لقد أصبت بفيروس كورونا وحاليًا أنا بالحجر المنزلي، ووضعي الصحي جيد، واطمئن كل من يسأل عني".

ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من إعلان إصابة المتحدث الرسمي باسم إبراهيم ملحم.

وسجلت فلسطين حتى الآن نحو 200 ألف إصابة بالفيروس و2200 وفاة، فيما شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، ونسبة الإشغال في المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم العلاج للمصابين الذين يعانون بسبب مضاعفات خطيرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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