توفير لقاح كورونا لتطعيم 1366 من الأطقم الطبية بالأقصر وبورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل، عن إتاحة لقاح كورونا لتطعيم 1366 من أفراد الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيي المبرة والحياة بورفؤاد ببورسعيد، وكذلك مستشفى العديسات بالأقصر، والمخصصة لعزل وعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاح متاح للراغبين من الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات سالفة الذكر على مدار الساعة.

وأكدت أن التطعيم اختياري حيث يحصل الفرد على التطعيم بعد التوقيع على الموافقة، والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، وكشف إذا ما كان يعاني من أمراض أو ظهرت عليه أي أعراض مرضية.​