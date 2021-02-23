ضبط 3 أطنان من الدواجن ومصنعات اللحوم فاسدة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية- أسامة علاء الدين:

نفذت مديرية الطب البيطري في القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملة استهدفت أماكن عرض وبيع وتخزين اللحوم في نطاق المحافظة.

أسفرت الحملة عن ضبط مصنع لتصنيع لحوم غير مرخص بنطاق مركز طوخ، حيث جرى ضبط حوالي 3 أطنان دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل المصنع.

جاءت الحملة بقيادة العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية، والدكتور أيمن هشام الشعراوي والدكتور عفيفي إبراهيم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.

تم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.