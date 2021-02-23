واشنطن: إيران استغلت انسحابنا من الاتفاق النووي للتنصل من التزاماتها

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مصراوي Masrawy

وكالات

‏أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء أن على إيران التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، مشيرة إلى أنه يجب تضمين قضايا أخرى فيه بما فيها الصواريخ الباليستية، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتابعت الخارجية الأمريكية أنه بعد تشاور واشنطن مع الأوروبيين أصبحن تنطلق من أرضية مشتركة واحدة في الملف النووي الإيراني، لافتة إلى أنها عرضت على إيران الأسبوع الماضي لقاءنا ضمن إطار "5+1".

وأوضحت أن مقاربة واشنطن مع إيران لها المشروعية وخصوصًا مع دعم حلفاء واشنطن وأعضاء الكونجرس، مشددة على أن كل من في الإدارة الأمريكية الحالية يؤمن بأنه لا ينبغي السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأكدت أن إيران وفت بالتزاماتها قبل انسحابنا من الاتفاق النووي وهذا تقييمنا وتقييم استخباراتنا، لافتة إلى أنها استغلت انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي للتنصل من التزاماتها.