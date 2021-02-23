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جهاز القاهرة الجديدة يعلن إجراءات تعديل تشطيب شقق دار

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جهاز القاهرة الجديدة يعلن إجراءات تعديل تشطيب شقق دار مصر جهاز القاهرة الجديدة يعلن إجراءات تعديل تشطيب شقق دار

مصراوي Masrawy

10:35 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إتاحة إجراءات تعديلات على تشطيب شقق دار في التجمع الأول والتجمع الثالث.

وأكد جهاز القاهرة الجديدة أن من يرغب من الحاجزين في إجراء أي تعديل عليه التوجه إلى إدارة التنمية بالتجمع الأول والتجمع الثالث طبقا لعنوان الوحدة لاستخراج تصريح بجميع التعديلات المطلوبة للوحدة وطبقا للقواعد الخاصة بالجهاز والمشروع.

وأوضح الجهاز أن المتقدم بطلب التعديل عليه الالتزام بتقديم صورة ضوئية من تصريح الجهاز لوحدة الأمن الخاصة بمشروع دار مصر أو مكتب الشغالات العسكرية بالمرحلة الثانية.

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