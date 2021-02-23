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القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض

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القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض
حاول الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح

القبض على قائد مركبة أشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن وأطلق أعيرة نارية بالرياض

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه في فجر يوم الاثنين 10/ 7/ 1442 هـ، وفي أثناء قيام دوريات الأمن بمتابعة مركبة للاشتباه بها في أحد أحياء الرياض، ترجل قائدها وهو يشهر سلاحًا ناريًّا على رجال الأمن، وأطلق أعيرة نارية في الهواء، وحاول الهروب بسلب مركبة من قائدها تحت تهديد السلاح. وقد تمكنت الدوريات - بفضل الله - على الفور من تضييق الخناق عليه، والتعامل معه بما يقتضيه الموقف، والقبض عليه. وتبيّن أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر، وعُثر بحوزته على (3568) قرصًا من مادة الأمفيتامين والروش المخدر، و(1500) جرام من مادة الحشيش المخدر، وسلاح ناري من نوع مسدس، وعدد من الطلقات الحية. كما اتضح أن المركبة التي كان يقودها مسروقة.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية