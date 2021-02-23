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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

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الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

واصل السعودي تحت 20 عاماً اليوم الثلاثاء تدريباته ضمن معسكره الاستكشافي في منطقة جازان، والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

وأجرى "الأخضر" مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيق اللاعبين التمرين على التمرير، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على ثلثي مساحة الملعب.

ويختتم المنتخب الوطني غداً الأربعاء معسكره بحصة مسائية بتمام الرابعة، على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية.

الجدير بالذكر أن هذا التجمّع يعد الثالث ضمن خطة طويلة المدى تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيراً لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023.

الأخضر تحت 20 عاماً يواصل تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

شبكة عيون الإخبارية