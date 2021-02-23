أخبار عاجلة

لم تحدث منذ 30 عامًا.. سماء مصر تشهد أقرب اقتران بين "المريخ والثريا" في هذا الموعد -
إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري أبرز عناوين الصحف -
اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
الولايات المتحدة تعد باتخاذ إجراءات إضافية ضد المسؤولين في ميانمار -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"جود الإسكان" و"غازكو" توقعان اتفاقية شراكة وطنية

Print
بهدف تقديم خدمات الغاز للأسر الأشد حاجة

وقعت منصة جود الإسكان ممثلة بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، اتفاقية شراكة وطنية مجتمعية مع شركة الغاز والتصنيع الأهلية (غازكو)، لتوفير خدمات الغاز لمستفيدي منصة "جود الإسكان" من الأسر الأشد احتياجاً للمسكن.

ووقع الاتفاقية من جهة "سكن" الأمين العام الدكتور محمد بن عبدالله المجيدل، ونائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في "غازكو" ناصر بن عبدالعزيز المعاوي؛ لتمكين مستفيدي منصة "جود الإسكان" من الأسر الأشد حاجة للحصول على منتجات شركة الغاز والتصنيع الأهلية من أسطوانة الغاز مع المنظم الخاص بها.

وتأتي هذه الشراكة ضمن العديد من الشراكات التي عقدتها المنصة الوطنية للدعم السكني "جود الإسكان" مع مؤسسات القطاع العام والخاص وغير الربحي بهدف تقديم كافة أنواع الدعم السكني للأسر الأشد حاجة في المملكة.

وجاءت شراكة "غازكو" انطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها الإيجابي ومسؤولياتها الاجتماعية باعتبارها واحدة من أبرز الشركات الوطنية، حيث تهدف هذه الاتفاقية لتقديم الدعم والمساندة للأسر الأشد احتياجاً لاستكمال احتياجاتها المعيشية ولوازم المسكن، بعد أن تم دعم إيجارها أو الحصول على مسكنها الأول من قبل منصة "جود الإسكان".

وتندرج منصة "جود الإسكان" ضمن عقد مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع السعودي، أفراداً ومنظمات، في منح العطاءات السكنية الخيرية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الأفراد والجهات الحكومية والخيرية، عبر منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

تعرف على فوائد وأضرار الخبز الأسمر والأبيض

تعرف على فوائد وأضرار الخبز الأسمر والأبيض

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

تعرف على فوائد وأضرار الخبز الأسمر والأبيض

تعرف على فوائد وأضرار الخبز الأسمر والأبيض

شبكة عيون الإخبارية