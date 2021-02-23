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تعرف على إرشادات القيادة الآمنة أثناء سوء الأحوال الجوية

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مصراوي Masrawy

07:07 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب -علاء عمران:
اعدت وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور، إرشادات للقيادة الآمنة أثناء عدم استقرار الأحوال الجوية للحد من الحوادث والحفاظ على ارواح المواطنين أعلى الطرق.

وشملت أبرز الإرشادات: السير بسرعة تناسب مع مسافة الرؤية، عدم التوقف فى منطقة الشبورة، استعمال الاضواء غير المبهرة، تهوية جيدة داخل السيارة، استخدام أنوار الانتظار لتكون مرئيا للغير ، مضاعفة مسافة الأمان، وفى حال الأعطال الانتظار أقصى اليمين ووضع المثلث التخذيرى.

كما شملت الإرشادات الاتصال على رقم المساعدة والإغاثة العاجلة 01221110000.
وكان توقع خبراء هيئة الأرصاد، سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وخليج السويس وتقل شدتها على محافظات الوجه البحرى وجنوب سيناء والقاهرة وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد ومعتدل على شمال الصعيد، مع توقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

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