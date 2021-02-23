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مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي تنتحر في أطراف مأرب خلال المعارك الأخيرة

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مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي تنتحر في أطراف مأرب خلال المعارك الأخيرة مسؤول يمني: ميليشيا الحوثي تنتحر في أطراف مأرب خلال المعارك الأخيرة

مصراوي Masrawy

07:04 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

اليمن - (أ ش أ)

أكد قائد اللواء 203 المرابط في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن العميد هلال غالب القامص، أن ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تنتحر وتحترق في أطراف مأرب، في إشارة منه إلى الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الميليشيا خلال المعارك الأخيرة.

وقال العميد القامص، في تصريح للموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" إن مأرب محصنة بقوات الجيش، والمقاومة الشعبية، وكل أبناء الوطن بمختلف فئاتهم ومشاربهم.

وأضاف "ستتحطم أحلام الميليشيا الحوثية، في السيطرة على مأرب، على أسوار المحافظة، ولن تتحقق"، لافتا إلى أن اليمن لن تكون إلا جمهورية محفوظة السيادة، ولن تقبل بحكم ميليشيا أمامية كهنوتية مرتهنة لملالي إيران".

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