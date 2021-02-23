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واشنطن تمنح رئيس المؤسسة الوطنية الليبية وسام بطل مكافحة الفساد

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واشنطن تمنح رئيس المؤسسة الوطنية الليبية وسام بطل مكافحة الفساد واشنطن تمنح رئيس المؤسسة الوطنية الليبية وسام بطل مكافحة الفساد

مصراوي Masrawy

06:52 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

ليبيا - (أ ش أ)

منح السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وسام بطل مكافحة الفساد الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، في بيان نقلته بوابة إفريقيا ، اليوم الثلاثاء، أن نورلاند اتصل هاتفيا بصنع الله لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد "افتراضياً" خلال مكالمة هاتفية ووعد بتسليمه في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.

وبينت السفارة الأمريكية أن إدارة صنع الله الشفافة لقطاع النفط والغاز ، أدت إلى زيادات مطردة في الإنتاج وجعلت المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة محايدة وتكنوقراطية ، تعمل لصالح جميع الليبيين، كما جدد السفير نورلاند دعم الولايات المتحدة للإدارة المستقلة والمحايدة لموارد النفط الليبية، حصريًا من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وفقًا لقرار مجلس الأمن 2542 (2020).

وأشارت السفارة إلى أن صنع الله واحدًا من 12 فردًا من جميع أنحاء العالم ، تم تكريمهم من قبل وزير الخارجية لعملهم كـ "أبطال في مكافحة الفساد".

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