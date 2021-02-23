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محمد بن زايد يؤكد للحريري "دعم الإمارات لاستقرار لبنان"

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محمد بن زايد يؤكد للحريري "دعم الإمارات لاستقرار لبنان" محمد بن زايد يؤكد للحريري "دعم الإمارات لاستقرار لبنان"

جي بي سي نيوز :- أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، استقبل يوم الجمعة، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري.

وحسب الوكالة الإماراتية، جرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة كورونا وتداعياتها على المستويات المختلفة وسبل التعامل معها واحتواء آثارها.

كما اطلع بن زايد من الحريري على آخر التطورات و المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة ما يتعلق منها بتشكيل الجديدة.

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية "تراعي المصلحة الوطنية وتتجاوز الخلافات وتكون قادرة على مواجهة التحديات التي تحيط بلبنان"، مؤكدا "وقوف الإمارات مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية".

من جانبه قدم الحريري التهنئة إلى ولي عهد أبوظبي بنجاح "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ، مثمنا "مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام و دعمها له في مواجهة جائحة كورونا".

المصدر: "وام"

جي بي سي نيوز

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