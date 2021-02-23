أخبار عاجلة

اليابان تتسلم الدفعة الثالثة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا -
سارة هايلاند بإطلالة جذابة في حفل جولدن جلوب -
ببدلة أوف وايت.. جين سيمور في حفل الجولدن جلوب -
جين ليفي بإطلالة جريئة في حفل جولدن جلوب -
حدث ليلاً| 595 إصابة بكورونا وأول ظهور لترامب -
جولدن جلوب.. سلمى حايك تخطف الأنظار بفستان أحمر ناري -
رئيس كوريا الجنوبية يبدي استعداد بلاده للحوار مع اليابان -
صرف معاشات شهر مارس اليوم -
إسرائيل تقصف محيط "السيدة زينب" جنوبي دمشق -
بالأحمر الناري والكشاكش.. روزاموند بايك تخطف الأنظار في الجولدن جلوب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

برلماني يطالب بالكشف عن استراتيجية "التنمية المحلية" في التعامل مع هيئة الطرق

Print
برلماني يطالب بالكشف عن استراتيجية "التنمية المحلية" في التعامل مع هيئة الطرق برلماني يطالب بالكشف عن استراتيجية "التنمية المحلية" في التعامل مع هيئة الطرق

مصراوي Masrawy

06:26 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
طالب رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض استراتيجية الوزارة في التعامل مع هيئة الطرق والتعويضات المستحقة لبعض المواطنين، وتوضيح معايير اختيار الطرق في المرحلة الأولى في 12 محافظة، وعرض حجم الإنجازات في هذا المجال.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، خلال حديثه اليوم الثلاثاء، وجوب توضيح كيفية عمل وزارة التنمية المحلية في الطرق الرابطة بين المراكز والمحافظات.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات إلى أنها أكثر طرق يستغلها المواطن يوميًّا، طالبًا تحديد الجهة المسؤولة عنها، ومَن هو المسؤول عن صيانتها الدورية.

وتابع النائب: نريد أن يشعر المواطن بطفرة في مشروعات الطرق؛ لتقليل الوقت وكذلك معدل السرعات وكيفية حل المشكلات الموسمية التي تتعلق بالطلبة والجامعات، مطالبًا بالكشف عن حجم مشروعات الطرق في القرى التي وجه بتطويرها الرئيس عبد الفتاح في "حياة كريمة".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

مصر تسجّل 49 حالة وفاة جديدة بكورونا و595 إصابة

شبكة عيون الإخبارية