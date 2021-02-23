الاتحاد الأوروبي يدعو الصين للسماح بدخول مراقبين مستقلين لمنطقة شينجيانج

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بلجيكا - (أ ش أ)

دعا مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الصين إلى السماح لمفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بزيارة منطقة شينجيانج.

وقال بوريل، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم "مرة أخرى، نحث الصين على السماح بوصول المراقبين المستقلين إلى شينجيانج، بمن فيهم المفوضة السامية باتشيليت"، مشددا على أن هذا أمر أساسي لتمكين إجراء تقييم مستقل وحيادي وشفاف في مزاعم سوء معاملة مسلمي الإيغور في منطقة شينجيانج".

من جهة أخرى، دعا بوريل إلى إعادة الحكومة المدنية الشرعية في ميانمار، قائلا "يجب أن تسود الديمقراطية هناك، كما في أي مكان في العالم".