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"تقنية البنات" بالرياض تستضيف الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم”

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ضمن فعاليات مبادرة التكامل الرقمي بين الكليات الرقمية

يستضيف نادي الموهبة والابتكار بالكلية الرقمية التقنية للبنات بالرياض التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ الحلقة الثانية من سلسلة ”لقاء مع ملهم” والتي تهدف لاستضافة مبتكرين وموهوبين في مختلف المجالات ليستفيد المتدربات من هذه التجارب ويتغلبوا على جميع التحديات التي تواجههم خلال مرحلة التدريب.

وسيكون ضيف الحلقة الدكتور ”مشعل هشام الفرساني” (مستشار في مجال الابتكار) وذلك عند الساعة السابعة مساء هذا اليوم؛ ليتحدث عن مشواره في مجال الاختراعات والابتكارات الذي سطر عدة إنجازات تجاوزت الـ50 ابتكارًا في مجالات مختلفة.

وكانت ضيفة الحلقة الأولى الباحثة والمحاضرة ”هديل أيوب” والمتخصصة في البرمجة الذكية والذكاء الاصطناعي ومؤسس لشركة برايت ساين المختصة في التقنية المساعدة لذوي الإعاقة، وتحدثت خلال اللقاء عن اختراعها للقفاز الذكي الذي يمكنه تحويل لغة الإشارة إلى نصوص مقروءة ومسموعة تخدم الصم والبكم وتيسر تواصلهم مع المجتمع.

الجدير بالذكر أن عدد المستفيدات من هذه اللقاءات يصل إلى 400 متدربة من الكليتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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