‏كييف تتهم موسكو أمام القضاء الأوروبي بتنفيذ اغتيالات لمعارضين

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مصراوي Masrawy

كييف - (ا ف ب)

قدمت كييف شكوى قضائية ضد جارتها روسيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تتهمها فيها بتنفيذ "عمليات اغتيال محددة الأهداف ضد أشخاص يشتبه بأنهم معارضون". وأفاد بيان الهيئة القضائية، ومقرها في ستراسبورغ، الذي صدر الثلاثاء أن أوكرانيا تتهم موسكو بانتهاك بنود "المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان" المتعلقة "بالحق في الحياة". عبر عمليات اغتيال جرت "خارج وضع نزاع مسلح".

أفادت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء في بيان لها أن أوكرانيا باشرت ملاحقات ضد روسيا أمامها تتهمها فيها بتنفيذ "عمليات اغتيال محددة الأهداف ضد أشخاص يشتبه بأنهم معارضون". وأوضحت المحكمة التي تتخذ مقرا في ستراسبورغ أنه حَسَبَ الشكوى التي قدمت الجمعة، ارتُكبت عمليات الاغتيال "في روسيا وعلى أراضي دول أخرى خارج وضع نزاع مسلح".

وأوضحت الهيئة القضائية أن هذه "الشكوى بين الدول" التي تسمح لبلد بملاحقة بلد آخر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، هي التاسعة التي ترفعها كييف ضد موسكو، مشيرة إلى أن أربع منها لا تزال قيد النظر في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا التي تعد أوكرانيا وروسيا بين أعضائها.

كما تتهم الحكومة الأوكرانية روسيا بـ"عدم إجراء تحقيقات في هذه الاغتيالات" و"ترتيب عمليات تمويه متعمّدة تهدف إلى عرقلة الجهود الرامية إلى البحث عن المسؤولين"، وفق ما أوردت المحكمة دون كشف المزيد من التفاصيل.

وقالت إن كييف تتهم موسكو بانتهاك بنود المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلقة بـ"الحق في الحياة".

وتتعلق الشكاوى الأخرى التي قدمتها كييف بحق موسكو ولا تزال قيد النظر، بـ"أحداث وقعت في شرق أوكرانيا، بما فيها تحطم طائرة إم إتش 17 التابعة للخطوط الجوية الماليزية التي أسقطت في يوليو 2014" و"العديد من الانتهاكات للمعاهدة" في القرم، و"حادث بحري وقع في مضيق كيرتش عام 2018 وأدى إلى السيطرة على ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها".

وتشهد أوكرانيا منذ ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014، حربا مع الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد، أوقعت حوالى 13 ألف قتيل.