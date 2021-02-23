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وزارة مهمومة بمشكلات المواطن.. رئيس "نقل النواب" يتضامن مع بيان "التنمية المحلية"

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وزارة مهمومة بمشكلات المواطن.. رئيس "نقل النواب" يتضامن مع بيان "التنمية المحلية" وزارة مهمومة بمشكلات المواطن.. رئيس "نقل النواب" يتضامن مع بيان "التنمية المحلية"

مصراوي Masrawy

06:13 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
قال رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن اجتماع اليوم الثلاثاء مخصص لدراسة الموضوعات التي تخص وزارة التنمية المحلية ومناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي عُرض على مجلس النواب.

وأعلن رئيس لجنة النقل والمواصلات تضامن اللجنة مع وزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى أنه منذ زمن بعيد ووزارة التنمية المحلية مهمومة ومشغولة بهموم المواطن وتعاملها بشكل مباشر مع كل المواطنين على مدار اليوم.

وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أنه يجب تنمية موارد وزارة التنمية المحلية لخدمة محدودي الدخل الذي نال اهتمام الرئيس عبد الفتاح على مدار 7 أعوام، مشيرًا إلى أن تشهد نقلة نوعية وهائلة في مجال الطرق والكباري، وتصنيف مصر تقدم 90 مركزًا على مستوى العالم في مشروعات الطرق والنقل والمواصلات، وكان لهذا نتائج في تقليل نسبة الحوادث؛ نظرًا للتطوير الهائل الذي تشهده مصر.

ونوه رئيس لجنة النقل والمواصلات بأن مجلس النواب اتخذ على أجندته أن يكون هناك تعاون مع الوزراء، وكان هناك اجتماع منذ أيام لرئيس مجلس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية لمجلس النواب، ودار حديث حول ما يريده المواطن المصري من خدمات.

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