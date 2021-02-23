"الصحفيين": الداخلية والصحة أكدتا رفضهما إجراء الانتخابات بسبب كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب - مينا غالي:

قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة، إن النقابة عقدت اجتماعا مع مسؤولي وزارتي الصحة والداخلية اليوم بشأن إجراء انتخابات التجديد النصفى للنقابة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة رفضت إجراء الانتخابات بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة المشاركين.

وأضاف "ميري" في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن وزارة الداخلية أكدت رفضها إقامة سرادق فى الشارع بسبب منع التجمعات إستنادا إلى ما ذكرته وزارة الصحة، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل مبنى النقابة إذا كان هناك إصرار على عقدها.

وينتظر مجلس النقابة رد الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة، والمقرر عقد اجتماع لها غدا، بشأن رأيها في إقامة الانتخابات في التوقيت الحالي، لإعلان الموقف النهائي بشأن عقدها في موعدها أو تأجيلها.