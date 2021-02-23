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الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية.. "مرفق الكهرباء" يحذر المواطنين من الأمطار (نصائح إرشادية)

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الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية.. "مرفق الكهرباء" يحذر المواطنين من الأمطار (نصائح إرشادية) الابتعاد عن الأسلاك الكهربائية.. "مرفق الكهرباء" يحذر المواطنين من الأمطار (نصائح إرشادية)

مصراوي Masrawy

06:03 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمد صلاح:
تشهد معظم المناطق على مستوى الجمهورية حالة من عدم الاستقرار في الطقس وسقوط أمطار غزيرة على بعض المحافظات؛ وهو ما يترتب عليه ضرورة اتخاذ بعض التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار على مهمات الشبكة الكهربائية؛ حتى لا تمثل أية خطورة على سلامة المواطنين.

ويحرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على نشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء في كل الجوانب.

ونظرًا للأحوال الجوية التي تتعرض إليها البلاد، يوضح الجهاز بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، في ما يلي:

1- الابتعاد تمامًا عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة- أكشاك- كابلات).

2- إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

3- الاتصال سريعًا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4- الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

5- يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

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