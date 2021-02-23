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استقلها رجال وأطفال ونساء.. النيابة تحقق في غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط"

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استقلها رجال وأطفال ونساء.. النيابة تحقق في غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط" استقلها رجال وأطفال ونساء.. النيابة تحقق في غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط"

مصراوي Masrawy

05:54 م الثلاثاء 23 فبراير 2021


كتب - طارق سمير:

تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة غرق مركب ببحيرة "وادي مريوط".

وتلقت النيابة العامة إخطارًا يوم 22 فبراير الجاري، في غضون الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً بغرق مركب ببحيرة "مريوط" بالكيلو (٩.٥)، مما أسفر عن وفاة وإصابة البعض ونقلهم إلى مستشفى العامرية العام، وقد أُبْلِغَتْ النيابة العامة بانتشال جثامين تسعة متوفين من مستقلي المركب وعددهم عشرون راكبًا.

وانتقل فريق من النيابة العامة لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، وفريق آخر لمعاينة موقع الحادث، حيث تبين وقوعه ببحيرة وادي مريوط، التابعة إلى الهيئة العامة للثروة السمكية، والتقت النيابة بشهود للواقعة أثناء المعاينة، فاستدعتهم لسؤالهم في التحقيقات.

ووَرَدَتْ تحريات إدارة البحث الجنائي بأن قائد المركبة هو مالكها، وأنه فرَّ هاربًا على إثر وقوع الحادث.

وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه عن بلوغ عدد مستقلي المركب عشرين راكبًا بين أطفال ورجال ونساء، وانتشال جثامين تسعة متوفين، ونجاة ستة، ولا تزال الجهود تُبذل بحثًا عن خمسة مفقودين آخرين.

وقد قررت "النيابة العامة" استكمالًا للتحقيقات انتداب مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ومدى الإصابات التي لحقت بهم، وطلبت النيابة استكمال التحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وانتداب "قسم شرطة المسطحات المائية بالإسكندرية" للبحث عن المفقودين وانتشال المركب محل الحادث والإخطار فور تنفيذ ذلك.

كما كلفت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، باتخاذ كافة إجراءات البحث والإنقاذ، واستعلمت من الإدارة المركزية للتفتيش البحري بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة الحبرية عن مدى التصريح بالصيد في موقع الحادث، وبيان السفن والمراكب المرخص لها بالإبحار فيه، كما استعلمت من "هيئة الثروة السمكية" عن مدى الترخيص للمركب محل الحادث بالإبحار.

ونفاذًا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار مالك المركب الهارب لاستجوابه، ألقي القبض عليه وجارٍ عرضه واستكمال التحقيقات.

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