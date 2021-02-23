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لصرف تعويضات المواطنين.. "نقل النواب" تطالب بسرعة البت في طلبات نزع الملكية

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لصرف تعويضات المواطنين.. "نقل النواب" تطالب بسرعة البت في طلبات نزع الملكية لصرف تعويضات المواطنين.. "نقل النواب" تطالب بسرعة البت في طلبات نزع الملكية

مصراوي Masrawy

05:37 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:
اقترح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، سرعة البت في صرف التعويضات في ما يخص نزع الملكيات للطرق الداخلية والمحلية، بالإضافة إلى التنسيق بين اللجان التي تنزل على أرض الواقع؛ لتفعيل ملاحظات النواب الخاصة بدوائرهم ومشكلات المواطنين.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: "نزول النائب مع المسؤول في الدائرة يعني مزيدًا من التعاون بين السلطتَين، ووضع النائب أمام مسؤولياته في نفس الوقت؛ خصوصًا أن نزول النائب إلى الدائرة يكون لطلب خدمة عامة للمواطنين أهالي الدائرة، وليس لصالح خدمة شخصية".

وقال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب، إن مركز الصف له طبيعة خاصة في الطرق الداخلية، متابعًا: "17 عامًا عندى طريق نصفه مكسر والنصف الآخر مرصوف، في الوقت الذي يستخدم الطريق 600 ألف نسمة، كما أنه يربط الصعيد بالقاهرة، ولا توجد خدمات على الطرق مع الأخذ في الاعتبار أن الأهالي يطالبون برصف الطريق في المقام الأول.. ما بنعرفش نمشي على رجلينا".

وطالب سعد ممثل التنمية المحلية بتنظيم زيارة لمركز الصف؛ للوقوف على ما يتم بالمركز؛ خصوصًا في الأحوزة العمرانية.

بينما طالب النائب خالد عبدالمولى، وضع آليات وأطر واضحة وصريحة بشأن رصف الطرق الداخلية، والتنسيق بين النواب والمحافظين في هذا الصدد؛ حتى يشعر المواطن بالخدمات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، لمناقشة بيان وزارة التنمية المحلية الذي سبق أن ألقاه وزير التنمية المحلية أمام البرلمان.

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