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"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات المرحلة الأخيرة لمسابقة الابتعاث لدول العالم

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"البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات المرحلة الأخيرة لمسابقة الابتعاث لدول العالم "البحوث الإسلامية" يختتم فعاليات المرحلة الأخيرة لمسابقة الابتعاث لدول العالم

مصراوي Masrawy

05:35 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

اختتم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأخيرة من مراحل اختيار المتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم للعام الحالي ٢٠٢١، وذلك بمقر مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، للوصول إلى أفضل الكوادر لتمثيل والأزهر الشريف كمبعوثين للأزهر في تخصصات علمية متنوعة.

وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المقابلات استمرت على مدار أسبوع كامل بحضور وكيل الأزهر الشريف وبمشاركة قيادات الأزهر وأساتذة وعمداء جامعة الأزهر، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة الخارجية للوقوف على السمات الشخصية المميزة للمتقدمين.

وأضاف أن المقابلات هي المرحلة الأخيرة بعد مرحلتي الاختبارات التحريرية والشفوية، حيث يعقب هذه المرحلة بعد الاختيار النهائي للمبتعثين عقد مجموعة من الدورات التدريبية يحصل عليها الفائزون في هذه المسابقة قبيل سفرهم إلى دول العالم، وتركز هذه الدورات على دعم بعض المهارات لديهم خاصة مايتعلق منها بالتعامل الأمثل مع الثقافات المختلفة في دول العالم.

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