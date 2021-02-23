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برلماني إيطالي: وزير الخارجية سيحيط البرلمان بحادثة مقتل سفير البلاد بالكونغو

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برلماني إيطالي: وزير الخارجية سيحيط البرلمان بحادثة مقتل سفير البلاد بالكونغو برلماني إيطالي: وزير الخارجية سيحيط البرلمان بحادثة مقتل سفير البلاد بالكونغو

مصراوي Masrawy

05:25 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

إيطاليا - (أ ش أ)

أعلن عضو البرلمان الإيطالي فيديريكو دانكا، أن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيحيط البرلمان خلال الساعات القليلة المقبلة أو غدًا بحد أقصى، حول مقتل كلًا من السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وعنصر الدرك ، إثر هجوم وقع صباح أمس الاثنين استهدف بعثة ميدانية تابعة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وقال فيديريكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، "سنجيب على الأسئلة بمنتهى الوضوح. مجددًا تعازي لذوي القتيلين"،وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أعربوا عن إدانتهم بأشد العبارات جراء الهجوم على القافلة الأممية، مطالبين بـضرورة تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، كما قدموا تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة إيطاليا وبرنامج الأغذية العالمي.

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي أدان الهجوم، حكومة الكونغو إلى فتح تحقيق عاجل في هذا الاستهداف الشنيع للبعثة، وتقديم الجناة إلى العدالة، حسبما جاء في بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

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