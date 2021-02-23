أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارًا من اليوم

Print
إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارًا من اليوم إيران: وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارًا من اليوم

مصراوي Masrawy

05:23 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

إيران - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بدء تنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي الخاص بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي اعتبارا من اليوم الثلاثاء، موضحا أن طهران أخطرت الوكالة الدولة للطاقة الذرية في وقت سابق بموعد دخول القانون حيز النفاذ.

وقال ظريف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية: "أعلمنا في 15 فبراير الوكالة الدولة للطاقة الذرية أن قانون الإجراء الاستراتيجي لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) سيتم تنفيذه اعتبارا من 23 فبراير وبدأ صباح اليوم الثلاثاء تنفيذه".

وينص قانون الإجراء الاستراتيجي على وقف جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من جانب وكالة الطاقة الذرية، ويُلزم باتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي.

وحول زيارة رئيس وكالة الطاقة الذرية، رافائيل جروسي، إلى طهران، قال ظريف: جاء جروسي إلى طهران لتنظيم تنفيذ القانون، وفي هذا المجال، اتفقنا على أن نحتفظ بأشرطة التسجيل التي كنا نسلمها يوميا أو أسبوعيا ولكننا سنطبق معاهدة الضمانات، مؤكدا التزام بلاده بتنفيذ تلك المعاهدة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

شبكة عيون الإخبارية