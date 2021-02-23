نحو 10 جرحى في انفجار مفخخة بريف حلب الشمالي

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جي بي سي نيوز :- قال المرصد السوري انه سمع دوى انفجار في بلدة سجو الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي، نتيجة سيارة ملغمة انفجرت وسط حي سكني وسوق البلدة، ما أدى إلى إصابة نحو 10 أشخاص كحصيلة أولية، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة في موقع التفجير.

وكان المرصد السوري قد رصد أمس، انفجارًا داخل معسكر تل الهوى التابع لفصيل السلطان مراد الموالي لتركيا بريف بلدة الراعي شمالي حلب، ما أدى إلى مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة عناصر آخرين بجروح متفاوتة كحصيلة أولية.

ووفقًا لمصادر عسكرية، فإن سبب الانفجار لا يزال مجهولًا حتى الآن، فيما تحدثت مصادر أخرى عن تفجير انتحاري نفسه داخل المقر الذي يتواجد فيه الضابط.

كما رصد المرصد السوري، تعرض ناشط إعلامي لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بعد عودته من مدينة عفرين إلى منزله، دون أن يتأذى.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 16 شباط، انفجارًا في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة بسيارة وسط حي المحمودية بالمدينة، ما أدى إلى إصابة شخص بجروح خطيرة.

كما رصد المرصد السوري، انفجارًا في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشرقي، نتيجة عبوة ناسفة مزروعة بسيارة من نوع “ڤان” انفجرت قرب دوار السنتر عند مسجد النصر وسط مدينة الباب، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة السائق ممن كانوا ضمن السيارة، بالإضافة إلى جرح ثلاثة أشخاص ممن كانوا قرب موقع الانفجار.

وكالات