أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

Print
تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتحويله للمستشفى

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

أنقذ فريق طبي بمستشفى القريع بني مالك في محافظة ميسان، بعد عناية الله أحد المصابين في حادث مروري بطريق الباحة – الطائف.

وكان بلاغ قد وصل للمستشفى عن طريق الدفاع المدني مفاده أن هناك حادثًا فيه مصاب وإصاباته بليغة جدًّا، وعلى الفور وجهت إدارة المستشفى فريقًا طبيًّا إلى موقع الحادث، وتم إسعاف المصاب في الموقع ونقله إلى المستشفى؛ حيث تم عمل جميع الإجراءات الطبية اللازمة وتم تحويله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد استقرار حالته الصحية.

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

تدخل طبي عاجل يُنقذ حياة مُصاب في حادث مروري ببني مالك جنوبي الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية