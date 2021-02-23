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منع طائرات بوينج 777 من التحليق عالميًّا.. وهذه أول شركة عربية تنفذ القرار

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منع طائرات بوينج 777 من التحليق عالميًّا.. وهذه أول شركة عربية تنفذ القرار منع طائرات بوينج 777 من التحليق عالميًّا.. وهذه أول شركة عربية تنفذ القرار
بتوصية من المجموعة الأميركية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية

منع طائرات بوينج 777 من التحليق عالميًّا.. وهذه أول شركة عربية تنفذ القرار

تأكد بشكل تام منع طائرات "بوينغ 777" المجهّزة بمحرك بي دبليو 4000 الذي احترق الأحد الماضي خلال رحلة فوق كولورادو في غرب الولايات المتحدة والبالغ عددها الإجمالي 128 طائرة من التحليق عالميًّا، وكانت شركة بوينغ قد أصدرت مساء الأحد توصية بتعليق استخدام هذه الطائرات.

وفي هذا السياق أعلنت "يونايتد إيرلاينز" التي طال الحادث إحدى طائراتها وشركة الطيران اليابانية وشركة "أول نيبون إيرلاينز" التي شهدت حادثًا مماثلًا في الماضي وثاني أكبر شركة طيران في كوريا الجنوبية "أزيانا إيرلاينز"؛ وقف استخدام طائراتها المزودة بمحرك كالذي سبب الحريق، وتطبق هذه الشركات توصية من مجموعة بوينغ الأميركية التي طلبت وقف استخدام 128 طائرة تجارية من طراز 777 في العالم أجمع.

أما الشركة الأولى في وهي مصر للطيران فقد منعت الطيران بهذه الطائرات حتى إصدار بروتوكول الفحص الفني لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات، لتكون أول شركة عربية تمنع استخدام هذه الطائرات.

وأمرت هيئة الطيران المدني الأميركية بعمليات تدقيق إضافية بشأن بعض طائرات بوينغ 777، وتجري الهيئة الوطنية الأميركية للنقل والأمن تحقيقًا في الحادث الذي لم يسفر عن وقوع ضحايا. والاثنين قرّرت المملكة المتحدة إغلاق مجالها الجوي أمام طائرات بوينغ 777 المجهّزة بهذا الطراز من المحركات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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