التعادل سيد الموقف في مواجهة قاع الترتيب بين ضمك والعين

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فرض التعادل الإيجابي نفسه على مواجهة العين ونظيره ضمك بهدف لكلٍّ منهما لتزداد أوضاع الفريقين تعقيدًا في قاع الترتيب، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده؛ حيث أصبح فريق ضمك يملك 17 نقطة بالمركز الخامس عشر وما قبل الأخير، في المقابل بات رصيد العين 15 نقطة بالمركز الأخير.

في الشوط الأول فشل الفريقان في التسجيل؛ حيث تقاسما السيطرة على مجريات اللعب؛ وهو الأمر الذي أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب ليسيطر التعادل السلبي على مجرياته.

ومع بداية الشوط الثاني لم تكد تمضي الدقيقة الأولى حتى باغت أصحاب الضيافة نظيره ضمك بهدف التقدم عن طريق حسن الحربي، الذي تابع عرضية الفنزويلي خوانمبي برأسه في الشباك.

ونجح فريق ضمك في تعديل النتيجة بواسطة منصور حمزي مستغلًّا سوء تفاهم بين الحارس والدفاع ليتابع عرضية عبدالله العمار برأسه في الشباك عند الدقيقة (77).