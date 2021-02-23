طلاب هندسة الجامعة الأمريكية يستكشفون مواد وطرق البناء المحتملة على كوكب المريخ في مشروع تخرجهم

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مصراوي Masrawy

كتب- يوسف عفيفي:

قدم مجموعة من طلاب هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، مشروع تخرج حول استكشاف مواد وطرق البناء المحتملة على كوكب المريخ في مشروع تخرجهم.

وبحسب بيان صحي للجامعة، جاء ذلك من خلال الاستفادة من الجهود السابقة في هذا المجال ومنها الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصور لمسكن على سطح المريخ الخاصة بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وضم مشروع التخرج 6 طلاب وهم زينة حلمي، وجهاد أيمن، وزياد عابدين، والطلاب الذين تخرجوا في فصل الخريف الماضي وهم ريم جمال، وعمر صوان، وكريم رضا، أشرف على مشروع التخرج الدكتور محمد نجيب أبو زيد، أستاذ هندسة التشييد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذي قام بتشجيع الطلاب على البحث في مجال جديد ومليء بالتحديات.