متحدث الصحة: استمرار تذبذب منحنى الإصابات بكورونا

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دعا الجميع للالتزام بالإجراءات الاحترازية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إننا نلاحظ أن هناك تذبذبًا بالمنحنى ونرصده باستمرار ونتابعه، وأن كل ما يقوم به أفراد المجتمع سوف يكون له أثر إيجابي، مضيفاً أن أول خط أساس لحماية المجتمع أن نكون جميعاً ملتزمين بالإجراءات الصحية.

وأكد على أن مناعة الفرد تعد خطوة مهمة جدًا، وستساعدنا في الوصول لمناعة المجتمع وتخطي هذه الجائحة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية هو الأهم، ولذا فيجب علينا جميعًا أن نتقيد بجميع الإجراءات الصحية حتى نتجاوز جميعاً هذه الأزمة.

وأوضح أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا كوقيد – 19 وصل عددهم الى 600798 شخصًا، منوهاً أن اللقاحات المعتمدة والمجازة في المملكة بحمد الله هي لقاحات فعالة وآمنة، ومبيناً أن هناك فئات ذات أولوية لأخذ اللقاح بالذات كبار السن، ومن لديهم أمراض مزمنة، وأن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق المملكة كافة .

وشدّد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة على أن المتأخرين في أخذ اللقاح قد يؤثر على صحتهم وطالبهم بأن لا يدفعوا ثمن الشائعات وعليهم التسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 335 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (375668) حالة، من بينها (2463) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (486) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (366735) حالة بإضافة (323) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6470) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة رحمهم الله جميعاً.

لافتاً أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7439446 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1998375 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27932755 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (13418416) فحصًا مخبريًا دقيقًا.