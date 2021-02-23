في 9 محافظات.. القوى العاملة تعلن وظائف برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه

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مصراوي Masrawy



كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر نحو 4219 فرصة عمل للشباب والبنات ولذوي الاحتياجات الخاصة، برواتب تبدأ من 1200 لتصل إلى 8 آلاف جنيه في بعض المهن، بالإضافة إلى تأمين صحي واجتماعي.

وبحسب نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة، جاءت فرص العمل في 59 شركة ومصنع قطاع خاص، وذلك في 9 محافظات، القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والبحيرة.

وتهدف النشرة، إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل "وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

أولا: القاهرة:

ـ تشمل 100 مندوب توزيع و500 مراقب جودة، و1500 مشغل، و21 مهندس براتب يصل لـ 4350 جنيها.

ـ 3 مهندس ميكانيكي براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه وحتى 8 آلاف جنيه.

ـ 3 فني جودة براتب بصل لـ 6 آلاف جنيه بمصنع بمنطقة 6 أكتوبر بمجمع سي بي سي الصناعي.

ـ 5 فرص عمل لذوي القدرات براتب يبدأ من 3 آلاف إلى 7 آلاف جنيه.

ـ 20 شيف شواية، و50 عامل إنتاج، و20 شيف جزارة، و30 سائق براتب يصل لـ 3 آلاف جنيه.

ـ 10 موظفين خدمة عملاء، و10 عامل تعبئة وتغليف، و5 مشغل ماكينات، و4 فني صيانة، و5 مدير فرع، و10 مدير أغذية، و25 مشرف بقالة جزارة، و55 كاشير براتب 2800 جنيه.

ـ 40 منسق ممرات و40 بائع بقالة، و40 بائع جزارة، و80 عامل مخازن براتب 3450 جنيه.

ـ 20 عامل نظافة براتب 2400 جنيه، و50 مندوب مبيعات براتب 3 آلاف جنيه، و50 فنى صيانة.

ثانيا: الشرقية:

ـ 108 عامل إنتاج، و2 كيميائي بكالوريوس علوم، ومهندس زراعي، أخصائيIT ، أخصائي تخطيط حاصل على شهادة CMA براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه.

ـ مدير تخطيط حاصل على بكالوريوس تجارة وشهادة NPA يبدأ الراتب من 8 آلاف جنيه،.

ـ 25 كاشير، و 15 خدمة عملاء، و 2 مصمم جرافيك، و 33 سائق درجة أولى، و42 نساج، وأخصائي أمن صناعي وعامل خلاطة، وعامل ممر، ونجار وسباك وعامل زراعي.

ـ 3 محاسبين، و3 مهندس كهرباء، و30 مساعد نساج، و20 فنيا تجهيزات للشباب من مختلف المؤهلات في شركة النساجون الشرقيون.

ـ 84 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة لشغلها في المصانع والشركات.

ثالثا: القليوبية:

ـ 5 نساج، و10 ميكانيكي، و8 عمال تعبئة، و39 عامل إنتاج، و5 عتال بيومية 100 جنيه.

رابعا: الدقهلية:

ـ 148 فرصة عمل في تخصصات مختلفة منها: 24 عامل إنتاج، و10 مراقب جودة، و7 مندوب مبيعات براتب يصل لـ 3600 جنيه.

ـ 5 محصل، و4 سائق براتب 3500 جنيه، و2 مراجع ميداني، و33 عامل خدمات معاونة، و8 عمال عاديين، و9 عمال خياطة، و16 بائع، وفرد أمن.

خامسا: الغربية:

ـ 4 محاسبين، و4 مشرف عمال، و5 مشرف جودة، و10 مندوب مبيعات، و3 مدرس لغة انجليزية بخبرة لا تقل عن سنتين وسنه لا يزيد عن 35 سنة، والراتب حسب المقابلة، و15 عاملا، و3 أمين مخزن.

سادسا: البحيرة:

ـ 35 عامل خياطة، و10 عامل مخازن براتب 1900 جنيه بمنشآت القطاع الخاص بالمحافظة.

سابعا: المنيا:

ـ 200 عامل خياطة، و200 فرد أمن، و20 منسقة ميدانية للعمل في قرى المحافظة براتب 2000 جنيه، ومندوب مبيعات، وسائق لوري وتريلا، وأخصائي ائتمان، ومحاسبين، وموظفين إداريين.

ثامنا: أسيوط:

ـ دكتورة إكلينيكي، وباثولوجي، و3 فني تحاليل طبية، وسكرتيرة، و15 مدرب سباحة، و35 مندوب تسويق، و10 فني تسويق، ومحصلين، والراتب حسب المقابلة.

تاسعا: دمياط:

ـ 24 فرصة عمل متاحة، منها: 6 مساعد فني، و15 عامل إنتاج، و3 فرد أمن.