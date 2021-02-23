أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل: بدء إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في

Print
وزير النقل: بدء إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر وزير النقل: بدء إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في

مصراوي Masrawy

05:00 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر؛ لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في ، وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرًا.

وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش هولدنج" الروسية- المجرية، لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات، وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة إلى الجانب المصري.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد الجديدة الموردة من المجر.

وينص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج ممثل التحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في ، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد للصفقة.

ورحب وزير النقل بوزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق، وبالسفير الروسي، مشيرًا إلى أن حضور الوزير المجري هذه الفاعلية يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي قام به الرئيس لإتـمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة، والاتصالات التي أجراها خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عقدها مع القيادتين المجرية والروسية، والتي أنجزت هذا الاتفاق.

وأكد الوزير أنه قد تم التخطيط بالتوجه إلى إعادة تأهيل وتطوير كل عربات السكك الحديدية؛ لتصبح جميع قطارات الركاب التي سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

مصر تسجّل 588 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و49 وفاة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

سوريا.. مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء اندلاع حريق في مخيم الهول بالحسكة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

تركي آل الشيخ يشيد بشعبي مصر والسعودية: سالت دماؤهم في حروب الأمة

شبكة عيون الإخبارية