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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر؛ لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر، وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرًا.

وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش هولدنج" الروسية- المجرية، لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات، وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة إلى الجانب المصري.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد الجديدة الموردة من المجر.

وينص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج ممثل التحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في روسيا، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد للصفقة.

ورحب وزير النقل بوزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق، وبالسفير الروسي، مشيرًا إلى أن حضور الوزير المجري هذه الفاعلية يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي قام به الرئيس السيسي لإتـمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة، والاتصالات التي أجراها خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عقدها مع القيادتين المجرية والروسية، والتي أنجزت هذا الاتفاق.

وأكد الوزير أنه قد تم التخطيط بالتوجه إلى إعادة تأهيل وتطوير كل عربات السكك الحديدية؛ لتصبح جميع قطارات الركاب التي سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالي.