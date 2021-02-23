بحضور وزير التجارة المجري.. الوزير يستقبل الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد الموردة من المجر

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، اليوم الثلاثاء، وصول الدفعة الأولى من عربات السكة الحديد الجديدة الموردة من المجر بعدد 4 عربات؛ ليصل الإجمالي إلى 260 عربة (256 عربة من روسيا؛ منها 29 عربة وصلت هذا الشهر، بالإضافة إلى 4 عربات وصلت من المجر).

جاء ذلك في حضور السفير أوندراش إيمرا كوفاشي، سفير المجر بالقاهرة، والسفير جورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، والسفير كريستوف سيزلي، رئيس مجلس إدارة شركة "ترانسماش هولدنج القابضة"، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وينص الاتفاق الموقع بين هيئة السكك الحديدية وشركة ترانسماش هولدنج ممثل التحالف الروسي المجري، بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو على تصنيع 51% من صفقة العربات المتعاقد عليها في المجر وتصنيع 49% منها في روسيا، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد للصفقة.

ورحب وزير النقل بوزير الخارجية والتجارة المجري والوفد المرافق، والسفير الروسي، مشيرًا إلى أن حضور الوزير المجري هذه الفاعلية يعكس الاهتمام الكبير بمتابعة تنفيذ هذه الصفقة، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي قام به الرئيس السيسي لإتـمام هذه الصفقة التاريخية غير المسبوقة، والاتصالات التي أجراها خلال الزيارات المتبادلة والاجتماعات التي عقدها مع القيادتين المجرية والروسية، والتي أنجزت هذا الاتفاق.

وتقدم وزير النقل بالتحية والتقدير إلى جمهورية المجر، مشيدًا بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقَين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.. وغيرها.

وأوضح الوزير أن مصر تتبنى خطة طموحة لتطوير كل مرافق الدولة، وفي مقدمتها قطاع النقل بجميع محاوره؛ حيث تم وضع خطة استراتيجية للتنمية المستدامة في مصر في إطار رؤية 2030، تضمنت ضرورة العمل على إنشاء شبكة طرق حديثة وقوية تربط أقاليم مصر وتربط مصر بالعالم.

وأضاف وزير النقل أن أسطول عربات الركاب بالهيئة القومية لسكك حديد مصر كان قد تقادم؛ مما أدى إلى تدني كفاءة التشغيل على الشبكة وسوء مستويات الخدمة المقدمة لجمهور الركاب؛ حيث وصل عدد العربات الصالحة للتشغيل قبل التعاقد على هذه الصفقة إلى نحو (2155) عربة مختلفة الطرازات؛ مما أدى إلى إلغاء بعض القطارات على الشبكة، وكذلك تخفيض عدد العربات ببعض القطارات نتيجة عدم وجود عربات صالحة للتشغيل.

ولفت الوزير إلى أنه قد نتج عن ذلك انخفاض عدد الركاب اليومي بخطوط الشبكة إلى نحو 700 ألف راكب يوميًّا.

وأشار وزير النقل إلى أنه في هذا الإطار تم التعاقد على توريد عدد 1300 عربة مختلفة الطرازات من التحالف الروسي- المجري ممثلًا في شركة "ترانس ماش هولدنج" الروسية المجرية؛ حيث تعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، حيث وصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن من هذه العربات إلى 260 عربة، وتم الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير عدد 160 عربة؛ ليصل إجمالي العربات الصالحة للتشغيل على خطوط الشبكة حاليًّا إلى 2575 عربة، ونتج عن ذلك ارتفاع عدد الركاب بالسكة الحديد ليصل إلى مليون راكب يوميًّا، لافتًا إلى أنه من المخطط أن يصل عدد الركاب إلى (1.5) مليون راكب يوميًّا.

وأكد الوزير أنه قد تم التخطيط بالتوجه إلى إعادة تأهيل وتطوير كل عربات السكك الحديدية؛ لتصبح جميع قطارات الركاب التي سيتم تشغيلها على خطوط الشبكة بجميع درجاتها جديدة بنهاية العام الحالي، لافتًا إلى أنه استكمالًا للجهود المبذولة في قطاع السكة الحديد، فقد تم وضع خطة شاملة للنهوض بالمرفق وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معًا، من خلال تطوير نظم الإشارات والاتصالات بخطوط شبكة السكك الحديدية الرئيسية وتحديثها بنظام إلكتروني حديث، مع تزويدها بنظم التحكم المركزي في مسارات القطارات لمنع الأخطاء البشرية، وتزويد الشبكة بأحدث نظام عالمي للتحكم الآلي (ETCSL1)؛ لزيادة معدلات الأمان ومنع الأخطاء البشرية، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بإجمالي أطوال 442 كم وإنشاء عدد (6) خطوط جديدة؛ لربط الشبكة بالمناطق اللوجيستية، والربط مع دول الجوار بإجمالي أطوال 1813 كم وتطوير منظومة التشغيل والتحكم في المزلقانات، بتزويدها بنظام تحكم يعمل أوتوماتيكيًّا عند اقتراب القطارات من المزلقانات ودون تدخل العنصر البشري بإجمالي 1120 مزلقانًا.

وأضاف وزير النقل أنه جار التنسيق مع الشركات المتخصصة في صناعة الحديد والصلب لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية بمصر لتوطين هذه الصناعة وتوفير العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة، وتم بالفعل البدء في تنفيذ أول مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر، وأنه من المخطط أن يتم إنتاج القضبان بهذا المصنع خلال 24 شهرًا.

وأشار الوزير إلى أنه جار التنسيق مع شركة "ترانس ماش هولدنج" الروسية- المجرية، لإنشاء ورشة رئيسية جديدة لإصلاح وصيانة وتطوير العربات، وعمل عقد صيانة طويل الأجل مع الشركة للحفاظ على هذه العربات باستمرار وبما يضمن نقل الخبرة إلى الجانب المصري.

وأكد الوزير أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تنفيذ رؤية القيادة السياسية نحو وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة؛ في مقدمتها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، والتوسع في وسائل النقل؛ لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال الوحدات المتحركة بالسكة الحديد وستسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل وإحداث طفرة متميزة في الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.