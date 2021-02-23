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الأمم المتحدة تتهم مؤسس بلاك ووتر بانتهاك حظر السلاح على ليبيا

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الأمم المتحدة تتهم مؤسس بلاك ووتر بانتهاك حظر السلاح على ليبيا الأمم المتحدة تتهم مؤسس بلاك ووتر بانتهاك حظر السلاح على ليبيا

مصراوي Masrawy

04:49 م الثلاثاء 23 فبراير 2021

طرابلس- (بي بي سي):

اتهمت الأمم المتحدة إريك برنس، الرئيس السابق لشركة الأمن الأمريكية بلاك ووتر وأحد المؤيدين البارزين للرئيس السابق دونالد ، بانتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وبحسب محققي الأمم المتحدة، أرسل برنس أسلحة إلى قائد ميليشيا ليبية كان يحاول الإطاحة بالحكومة المعترف بها دولياً.

وكشف تقرير سري للأمم المتحدة حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز وسلمه المحققون إلى مجلس الأمن كيف نشر برنس قوة من المقاتلين الأجانب، مسلحة بطائرات هجومية وزوارق حربية وإمكانيات إلكترونية، في شرق ليبيا في ذروة معركة كبرى عام 2019.

وكجزء من العملية، التي قال التقرير إنها تكلفت 80 مليون دولار، خطط المرتزقة أيضاً لتشكيل فرقة اغتيال يمكنها تعقب وقتل القادة الليبيين.

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