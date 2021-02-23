غرق مقبرة ساحلية شمالي إيطاليا في البحر بسبب انهيار أرضي

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مصراوي Masrawy

روما - (د ب أ):

انهار جزء من مقبرة رائعة تقع في مكان مرتفع فوق سطح البحر بإحدى بلدات شمال إيطاليا، وسقط إثر حدوث انهيار أرضي، مما أدى إلى سقوط صخور وحطام وتوابيت في المياه الواقعة أسفلها.

وقال فرانشيسكو أوليفاري، عمدة منطقة كاموجلي الساحلية في ليجوريا، اليوم الثلاثاء، إن "البحث جار عن الرفات البشرية التي لحقت بها أضرار بسبب الواقعة."

وضمت عمليات البحث في المياه، قوات إطفاء ووحدات خفر السواحل، ومعاونين آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن سكان المنطقة أصيبوا بصدمة عندما شاهدوا التوابيت العائمة في المياه بعد وقوع أحداث أمس الاثنين.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يصل إلى 200 من النعوش والاغراض الأخرى الخاصة بالمقابر، ربما سقطت في مياه البحر.

ولم يتضح بعد السبب الدقيق وراء حدوث الانهيار الأرضي في المنطقة القريبة من جنوة، التي تعد مقصدا شهيرا بين السائحين، حيث يوجد الكثير من المنحدرات الصخرية.