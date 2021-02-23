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مصراوي Masrawy

وكالات:

عقد وفدان رسميان من مصر وقطر، الثلاثاء، اجتماعهما الأول في الكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العُلا في 5 يناير الماضي بالسعودية، حسبما أعلنت الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك.

ووفق البيان، رحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العُلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يُعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأعرب الجانبان عن التقدير للسعودية على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العُلا.

كما تقدّما بالشكر للكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك.