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بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

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تساندها أمن المهمات ودوريات الأمن.. ومبانٍ ملحقة بها بحي الأجاويد

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

أزالت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة تساندها قوات أمن المهمات ودوريات الأمن اليوم؛ محطة ومباني ملحقة بها بحي الأجاويد جنوب المحافظة.

وأقيمت هذه المباني المخالفة على أراضٍ حكومية، ورصدت "سبق" تواجد قوات أمنية تساند آليات الأمانة وفرقًا من بلدية الجنوب؛ حيث لا زالت عمليات الإزالة تعمل.

وكانت بلدية الجنوب وبمشاركة الجهات الأمنية قد شرعت في إزالة مبان مخالفة أقيمت على أملاك الدولة ودون مستمسكات نظامية بحي الأجاويد الشعبي جنوب المحافظة

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي، أنه تمت إزالة 4 مواقع مبان مخالفة بعد استكمال الإجراءات النظامية، مشيراً إلى أن المواقع التي تمت إزالتها تقع ضمن أملاك الدولة.

وأهابت أمانة جدة بالجميع إلى ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على الأراضي الحكومية.

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

بالصور.. بلدية جنوب جدة تزيل محطة وقود أقيمت على أراضٍ حكومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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