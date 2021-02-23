أخبار عاجلة

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
"الاقتصادية" تنظر دعوى ميرهان هشام ضد قناة النهار اليوم -
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس -
​نشاط مكثف.. ماذا تناقش اللجان النوعية بالبرلمان اليوم؟ -
بعد فتح الموقع.. الصحة: 7 آلاف شخص سجلوا على موقع حجز لقاح كورونا -
​​رئيس الحجر الزراعي: رصدنا تلاعبًا من مصدري البطاطس.. والعقوبة منع التصدير -
رسمياً.. فتح موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا -
"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية -
الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا -
شاهد .. "خطاك السوء سيدي".. مواطنون يعبرون بعفوية عن حبهم لولي العهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

Print
يضم تخصصات الأورام والقلب والسمنة

أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

أعلن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اعتماد البرج الطبي في مستشفى الملك فهد بالباحة، كبرج طبي تخصصي، مع بدء اعتماد المبالغ المالية له.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأّسه عبر الاتصال المرئي، مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبد الله المجماج، ومديري المستشفيات وعدد من القيادات الصحية بالمنطقة.

كما تطرّق أمير المنطقة، خلال الاجتماع، إلى العديد من الإنجازات والتحدّيات التي تواجهها الخدمات الصحية التي تتطلب عددًا من الحلول التي ستساعد - بإذن الله - في تطوير الجانب الصحي في مستشفى المخواة العام الجديد، وفي بقية المستشفيات العامة بالمحافظات.

وثمن كل الإنجازات التي قدمتها إدارة الصحة العامة خلال جائحة كورونا، والتجهيزات الموجودة بمراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات، والتي عكست الرعاية الكبيرة التي قدمتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبد الله المجماج، أن البرج الطبي التخصصي سيحتوي على عدد من التخصصات التي تحتاجها المنطقة وفي مقدمتها تخصصات الأورام والقلب والسمنة؛ حيث تعتبر تحوّلاً كبيراً سيحدّ بشكل ملموس من عمليات تحويل الحالات إلى خارج المنطقة.

وقدم شكره الجزيل لأمير المنطقة على جهوده الكبيرة والمثمرة من خلال تواصله ومتابعته الدائمة معنا ومن خلال تواصله وزياراته لوزير الصحة، والتي أثمرت بالكثير من المشاريع والخدمات التي نشهدها داخل المنطقة.

أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

أمير الباحة يعتمد البرج الطبي تخصصيًّا مع اعتماد المبالغ المالية له

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"سبق" في أسبوع .. اتصال الملك سلمان وبايدن يثير الاهتمام .. وفرحة سعودية لسلامة ولي العهد ورفض تقرير الكونجرس

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

"إيه بي بي" تضيء التنقل الإلكتروني في الدرعية

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

الأسبوع في 8 صور: تجمُّد شلالات نياجرا وثوران بركاني عنيف في إيطاليا

شبكة عيون الإخبارية